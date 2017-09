Historische zege Excelsior op bezoek in Alkmaar

Ryan Koolwijk wist zondag met Excelsior te stunten bij AZ. De club uit Rotterdam won met 0-2 in Alkmaar. De aanvoerder was na afloop trots op zijn ploeg. Na acht minuten stond het al 0-2 nadat Luigi Bruins twee strafschoppen binnenschoot.

‘Ik denk dat we fantastisch zijn begonnen. Waar vorige week iedereen nog vocht om de penalty, was het nu gewoon duidelijk en gaan ze er allebei in. En daarna hebben we volgens mij gevochten als leeuwen’, zei Koolwijk in gesprek met RTV Rijnmond. Excelsior werd na de vroege goals wel flink teruggedrongen door AZ.





Excelsior hield uiteindelijk stand tegen AZ, dat bijvoorbeeld liefst 26 corners kreeg. Excelsior knokte zich echter naar de zege. ‘AZ heeft ook veel kwaliteit. Dat zie je ook. Ondanks dat ze veel fouten maken, zie je dat ze gewoon heel goed kunnen voetballen. Met Marko Vejinovic aan de bal en een zwervende Mats Seuntjens, bijvoorbeeld. Daar hadden we gewoon heel veel moeite mee’, aldus Koolwijk.

