Ajax-middenvelder Schöne: 'Je instelling moet wel goed zijn'

Ajax-middenvelder Lasse Schöne had geen goed woord over voor de nederlaag van Ajax tegen Vitesse. Zondag versloeg Vitesse Ajax met 1-2 en die zege was meer dan verdiend. Ajax speelde in eigen huis zeer slordig en kwam er eigenlijk niet aan te pas.

'Als je zo begint, wordt het al snel moeilijk. Ik vond het slap, het begint met je instelling. Je kunt een mindere dag hebben, maar je instelling moet wel goed zijn’, vertelde de Deense middenvelder in gesprek met AT5.





Nadat Vitesse vlak voor de rust op een 0-2 voorsprong kwam, moest Ajax in de tweede helft wat anders brengen als het nog wat wilde. Het lukte Ajax echter niet. 'Het was over de hele linie matig. Vorige week was het ook niet goed en dan moet je er vandaag opvliegen. En dan gebeurt dat niet’, aldus Schöne.

