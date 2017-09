FC Utrecht kreeg een flinke draai om de oren van PSV. In eigen huis verloor Utrecht met liefst 1-7 van de bezoekers uit Eindhoven. Trainer Erik ten Hag baalde uiteraard na afloop, maar relativeerde de nederlaag ook.

Vervolg: Utrecht-trainer Ten Hag relativeert na flinke dreun tegen PSV

'Of dit een nachtmerrie is? Zo wil ik het niet betitelen. De uitslag is natuurlijk desastreus, maar er zit ook een verhaal aan de wedstrijd. Het eerste uur speelden we goed, vooral aan de bal. We creëerden ook een paar goede kansen. Helaas verdedigden we niet goed en uiteindelijk speelt ook de mentale factor een rol’, vertelde Ten Hag tegen FOX Sports.





Ten Hag doelde met zijn laatste opmerking op het feit dat PSV in de laatste fase nog uitliep naar een grote zege. 'Bij de stand van 1-3 kregen we nog twee goede kansen, maar bij 1-4 moet je aan damage control doen. Dus niet naar voren stieren en geen mooie acties maken', vervolgde Ten Hag.





Utrecht staat door de nederlaag weer met beide benen op de grond. Utrecht begon het seizoen zeer goed en een maand geleden plaatste het zich bijna ten koste van de Russische topclub Zenit Sint-Petersburg voor de groepsfase van het Europa League-toernooi.





'Ik kan beide kanten relativeren. Dat deed ik vorige maand en nu ook. Er is veel werk aan de winkel, met name in verdedigend opzicht. Vandaag maakten we de verkeerde keuzes, dat was de basis van de tegengoals. Het was ook vervelend dat PSV zo effectief was’, aldus Ten Hag.

Utrecht-trainer Ten Hag relativeert na flinke dreun tegen PSV

Een korte samenvatting: FC Utrecht kreeg een flinke draai om de oren van PSV. In eigen huis verloor Utrecht met liefst 1-7 van de bezoekers uit Eindhoven. Trainer Erik ten Hag baalde uiteraard na afloop, maar relativeerde de nederlaag ook..