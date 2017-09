VACATURE: Redacteuren gezocht voor ambitieuze voetbalwebsite

Ben jij iemand die bijna altijd aan voetbal denkt en het voetbalnieuws op de voet volgt? Vind je het ook nog eens leuk om voetbalnieuws, columns etc. te schrijven? Dan is V-bal.nl op zoek naar jou en zouden we je graag verwelkomen!

Het redactionele team van v-bal.nl is op zoek naar nieuwe enthousiaste redacteuren met een enorme interesse in de voetbalwereld. Wij zoeken redacteuren die het leuk vinden om nieuwsartikelen, knallende columns en/of wedstrijdverslagen te schrijven.

Wat heeft V-bal jou te bieden?

- Een website die vol in ontwikkeling is.

- Ervaring opdoen in de journalistiek zonder bepaalde verplichtingen.

- Je kunt zelf indelen wanneer je wil schrijven

- Een gelegenheid om interessante mensen te ontmoeten en je CV uit te bouwen.

- Een website die maandelijks door tienduizenden bezoekers wordt bezocht.

- Een financiële beloning per geschreven artikel.

Wat verwacht V-bal van jou?

- Goede beheersing van de Nederlandse taal.

- Beschikbaarheid in vooral avonden- en weekenden.

- Een meedenkende houding om de website te verbeteren.

- Betrouwbaar en communicatief sterk.

Herken jij jezelf helemaal in bovenstaande? Neem dan snel contact met ons op. Stuur hiervoor een email naar [email protected] met daarin een testbericht, een nieuwsfeit dat je in je eigen woorden hebt herschreven of een column over een onderwerp binnen het voetbal naar keuze. Vermeld je naam, adres, leeftijd en andere interessante gegevens.

Je krijgt zo snel mogelijk van ons het bericht.

We horen graag van je en kijken ernaar uit om je te verwelkomen in ons team.

Het team van V-bal

