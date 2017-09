Fraser na zege op Ajax: Hier had meer in gezeten

Waar Henk Fraser een baalweek heeft gehad na de uitschakeling in de beker bij Swift, maakte de overwinning op Ajax enigzins wat goed.

Een week van uitsterte voor Vitesse, dat midweeks door Swift in de beker werd uitgeschakeld. Na de bekerblamage lijkt Vitesse zich weer enigzins te hebben herpakt, 'Dit zegt wel heel wat, je speelt wel een uitwedstrijd tegen Ajax. Als oud-speler weet ik hoe lastig het is om een zeer teleurstellend resultaat om te zetten in een goed resultaat', zei Fraser bij FOX Sports. 'Dat vergt een bepaalde veerkracht. Dat is het grootste compliment dat ik de jongens kan maken.'

De 1-2 zege was volgens Fraser wel terecht, maar volgens de oefenmeester had er meer ingezeten. 'k moet het echt terugzien', gaf de Vitesse-coach toe. 'Ik denk dat we er veel meer uit hadden kunnen halen uit de omschakeling. Zo hadden we de wedstrijd in het slot moeten gooien. En we hebben heel slecht verdedigd,' aldus de oefenmeester doellende op het slecht uitverdedigen van de Amsterdammers.

'Als je niets van de keeper hoort, moet je als verdediger altijd vol voor de bal gaan. Dat is een van de basislessen. We geven gewoon een goal weg. Dus daar gaan we nog wel een discussie over hebben.'

Na het gewonnen duel sprak de oefenmeester zijn ploeg aan in de kleedkamer, 'Ik zei: "Is het nu duidelijk waarom wij in jullie geloven? Misschien moeten jullie ook een beetje in ons gaan geloven nu, waarom wij in jullie geloven." Ja, ik denk dat dat nog meer kan. Ze moeten echt gaan geloven waar ze toe in staat zijn', verklaarde Fraser, die donderdag het met Vitesse in de Europa League alweer opneemt tegen OGC Nice. 'We hebben woensdag genoeg gehuild. Vandaag gaan we genieten, tot morgenochtend. Dan gaat de focus op Nice.'

