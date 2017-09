Keizer na verlies tegen Vitesse: Dit mag je wel crisis noemen ja

Ajax ging zondagmiddag in de eigen Arena met 1-2 ten onder tegen Vitesse, opnieuw puntverlies voor de Amsterdammers.

Keizer spreekt wel van een crisis bij Ajax, maar vindt niet dat zijn ploeg structureel teveel laat liggen. In gesprek met NOS liet Keizer weten: 'We hebben echt heel matig gespeeld. Ik denk dat niemand echt lekker in de wedstrijd zat, vanaf minuut één'

De slechte start van de competitie is dan ook een complete verrassing voor Keizer: 'Ik was wel verbaasd. Ik had echt wel het idee dat we hier een goede wedstrijd zouden gaan neerzetten. Dat gebeurt dan niet.'

Het zwakke optreden tegen Vitesse zorgt wel voor crisisberaad bij Ajax, waar Keizer niet denkt dat het een structureel probleem gaat vormen. 'Nee, dat denk ik niet. Want we hebben de wedstrijden hiervoor steeds goede momenten gehad. Deze wedstrijd zat het er gewoon helemaal niet in. Alle spelers die vandaag op het veld stonden kunnen beter spelen dan vandaag. We hebben heel slordig gespeeld, zonder vertrouwen in elkaar.'

'Ik sta hier met een heel slecht gevoel', vervolgt Keizer. 'Je hebt vooraf goede hoop dat je hier een heerlijke wedstrijd gaat spelen, een paar goals gaat maken en de wedstrijd winnend af gaat sluiten. Dan krijg je zo'n wedstrijd. Ik kan je vertellen dat dit een hele aardige domper is bij Ajax.'

Voor Ajax rest nu de tijd om de wonden te gaan likken, 'Iedereen is echt een week lang chagrijnig tot de volgende wedstrijd', denkt de trainer, die na enige aarzeling het woord 'crisis' bezigt. 'Dat vinden jullie altijd een leuk woord om te noemen, dus dat mogen jullie zo noemen. Maar als je acht verliespunten hebt in zes wedstrijden, is dat inderdaad een crisis.'

