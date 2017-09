Voor de derde keer dit seizoen liep Ajax tegen een zeperd aan, tegen Vitesse gingen de Amsterdammers met 1-2 ten onder.

Vervolg: Er gaan harde woorden vallen bij Ajax na zoveelste puntverlies

Een ongeïnspireerd Ajax liet vanmiddag zien dat het niet in staat was de punten in eigen huis te houden, tegen Vitesse werd er opnieuw verloren. Een week vol uiterste, omdat Vitesse wat goed te maken had na de zeperd tegen Swift in de beker jl woensdag, en Ajax omdat het vorige week tegen ADO maar 1 punt wist te pakken.

Keizer verranderde zijn basisopstelling ten opzichte van vorige week niet, zo was Klaas Jan Huntelaar weer in de spits te vinden en moest Dolberg wederom op de bank plaatsnemen.

Slordig balverlies zorgde voor de eerste tegentreffer van Ajax, De Ligt moest dat bekopen met een overtreding. Bruns slingerde de vrije trap op het hoofd van Kashia die de openingsgoal maakte. Daarna greep Keizer in en kwam Dolberg voor De Ligt (hersenschudding).

Het zorgde allerminst voor verbetering, zodat Diks achteruit liep te verdedigen toen Milot Rashica kon doorlopen en de 0-2 kon binnenschieten. In de tweede helft begon Ajax beter en kreeg het legio aan kansen, Huntelaar raakte nog de paal en was het dichtstebij.

Ajax zette aan voor het slotakkoord, maar leek niet te kunnen scoren. Maar in de 83e minuut was het Ziyech die de bal bij Viergever bracht en die kon de aansluitingstreffer maken. Voor Ajax een verlies en een achterstand van 5 punten op de nieuwe koploper PSV. Volgende week wacht het loodzware uitduel naar SC Heerenveen.

Een korte samenvatting: Voor de derde keer dit seizoen liep Ajax tegen een zeperd aan, tegen Vitesse gingen de Amsterdammers met 1-2 ten onder..