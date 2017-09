Cocu: Utrecht wist op gegeven moment de oplossing niet meer

PSV liet zondag van zich spreken door FC Utrecht volledig weg te spelen. In Utrecht won PSV met liefst 1-7 en PSV-trainer Phillip Cocu was na afloop dan ook zeer trots op zijn ploeg. Na een wat moeilijke openingsfase, kwam PSV flink op dreef.

‘Utrecht wist op een gegeven moment de oplossing niet meer te vinden. Wij hebben het op de juiste manier uitgespeeld’, zo citeerde de website van PSV uit de mond van Cocu. ‘We groeiden in de wedstrijd.’





‘In het begin van de wedstrijd hadden we moeite met de lopende momenten, we konden ze niet vastzetten zoals we dat graag wilden. Maar naar mate de wedstrijd vorderde ging dat beter en beter. Het team pikte onze aanwijzingen perfect op’, vervolgde Cocu zijn verhaal.





Door de monsterzege kon Cocu niet anders dan alleen maar trots zijn op zijn spelers. ‘Ik ben trots op het team. De spelers hebben het vooraf bedachte tactisch plan geweldig uitgevoerd. We hebben vandaag echt naar onze kwaliteiten gespeeld. 1-7 is reden voor een glimlach in de kleedkamer. We mogen hier even van genieten’, aldus de oefenmeester.

