Jürgen Locadia was zondag de grote man PSV. De 23-jarige Locadia scoorde in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht liefst vier keer. Mede door zijn vier doelpunten won PSV met 1-7 bij FC Utrecht. Spits Locadia kon het na afloop bijna niet geloven.

Vervolg: Gretige Locadia heeft nu meer honger dan vroeger

‘Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik ben blij dat ik me dit seizoen mag bewijzen als spits. Vroeger had ik de honger niet om meer te scoren als ik al een doelpunt had gemaakt’, zei Locadia na de wedstrijd in gesprek met FOX Sports.





‘Dan ging de druk er een beetje van af. Nu wilde ik alleen maar vaker scoren. Daar hamert iedereen ook op’, aldus Locadia, die nog niet eerder vier keer in één wedstrijd scoorde voor PSV. Door zijn vier doelpunten tegen FC Utrecht heeft hij dit seizoen al vijf doelpunten gemaakt in zes Eredivisie-duels.

