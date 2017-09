PSV-aanvaller Jürgen Locadia was zondag de grote man bij PSV. De 23-jarige Locadia scoorde in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht liefst vier keer. Mede door zijn vier doelpunten won PSV met 1-7 in de Domstad. Locadia scoorde nog niet eerder vier keer in één wedstrijd voor de ploeg van trainer Phillip Cocu.

Vervolg: Zeer goed moyenne voor Locadia in duel met Utrecht

Toen Locadia op 30 september 2012 debuteerde voor PSV in een competitieduel met VVV-Venlo scoorde hij drie keer. In de duels die hij daarna speelde voor PSV scoorde hij niet vaker dan twee keer in één duel in de Eredivisie.





Tot aan het duel met FC Utrecht schoot Locadia 22 keer op doel dit seizoen in vijf wedstrijden waarin hij één keer scoorde. In Utrecht scoorde hij dus vier keer, maar hiervoor had hij ook maar vier doelpogingen nodig. Locadia was dus uiterst effectief tegen FC Utrecht.

Jurgen Locadia voor de wedstrijd van vandaag:

- 22 schoten: 1 goal



Jurgen Locadia vandaag tegen FC Utrecht:

- 4 schoten: 4 goals#utrpsv — Tussen de linies (@Tussendelinies) 24 september 2017

