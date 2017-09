De ploeg van Erik ten Hag kreeg er zondagmiddag in de Galgenwaard flink van langs van PSV, Philip Cocu was in vorm en de rest van PSV ook. FC Utrecht werd helemaal zoek gespeeld, het leek even op prijsschieten.

Vervolg: PSV laat niets heel van FC Utrecht, Locadia belangrijk

Het begon al vroeg in de wedstrijd: de thuisspelende club Utrecht had moeite om PSV in bedwang te houden en moest de hele tijd achter de bal aan rennen. PSV domineerde al vroeg in de wedstrijd op het middenveld en in de aanval kwam dan ook al snel een uitbraak maar bleef een doelpunt nog uit voor de jongens uit Eindhoven. Vervolgens was het tijd voor FC Utrecht via Cyriel Dessers maar die raakte de paal, even later kreeg Jean-Christophe Bahebeck nog een flinke kans maar die kreeg hij er niet in. Toen brak het ‘tijdperk’ PSV aan, Hirving Lozano verzorgde een mooie aanval samen met Jürgen Locadia en als Lozano de keeper David Jensen nog raakt, krijgt Locadia de bal erin en is het na een kwartier 0-1 voor PSV.

Na de 0-1 wordt PSV weer een beetje lui en laat het FC Utrecht weer dichtbij komen, in de zestien wordt Bahebeck vervolgens neergelegd en krijgt Utrecht een penalty. De penalty wordt gegeven aan Zakaria Labyad en die schiet de penalty binnen tegenover Jeroen Zoet: 1-1.

Na een halfuur spelen wordt de wedstrijd steeds agressiever, er komen steeds meer overtredingen en beide clubs hebben een vergelijkbaar aantal kansen aan het einde van de eerste helft. Toch komt net voor rust toch nog een keer de Mexicaan van PSV met een doelpunt: Lozano schiet de 1-2 binnen op een mooie pass van Locadia die later ook nog bij flink wat acties is betrokken. Utrecht stond wederom te slapen. Voor rust zijn er nog wat kansen voor onder meer Utrechter Urby Emanuelson maar dat wordt allemaal niets.

Na rust gaat de tank genaamd PSV gewoon door met domineren als Locadia opeens één op één met de keeper mag komen door een fout van de verdediging, Locadia maakt geen fout en schiet PSV naar een ruimere voorsprong: 1-3. Keeper Jensen leek er nog aan te komen maar werd toch kansloos gelaten. Daarna blijft het een geruime tijd stil, diep in de tweede helft met een 1-3 op de teller, beide clubs willen wel maar het komt er toch niet al te goed uit. Veel kleine kansen wederom aan de kant van FC Utrecht wat weer niets wordt. Toch is daar bij PSV na een goede pass opeens weer Locadia en bij die jongen lijken alle ballen erin te vliegen, dat gebeurt nu dus ook weer en hij schiet in de verre hoek zo de 1-4 binnen.

Dan is het gedaan met Utrecht en wordt het een wedstrijd die vooral emotioneel beladen is aan de kant van Utrecht, dan gaan er natuurlijk kaarten vallen: zo wordt PSV regelmatig gevloerd en komt er aan het einde een penalty voor Marco van Ginkel, die legt hij erin en is het dus met nog tien minuten te gaan alweer 1-5. FC Utrecht heeft het nu geheel aan zichzelf te danken aangezien ze nu hun boosheid van zich af slaan. Een kleine drie minuten later vloert Giovanni Troupée ongelukkig Lozano en aangezien de PSV’er doorgebroken was krijgt het jonge Utrechtse talent direct een rode kaart. Tevens komt daar alweer de derde penalty van de wedstrijd aan die wordt benut door Locadia: dan is het opeens 1-6 (!). Alles klopte vandaag voor PSV en Locadia maakt er zelfs vier. In de slotminuten komt er zelfs nog een 1-7 via Steven Bergwijn die meer dan vier spelers passeert en dan Jensen geheel kansloos laat. 1-7 is uiteindelijk ook de eindstand en het is een flinke domper voor Utrecht nadat Ten Hag vorige week ook al kansloos werd gelaten tegenover FC Twente.

Voor PSV is het mooi: het doelsaldo is opgekrikt en er wordt gewonnen in belangrijke wedstrijden in de strijd om de titel.

