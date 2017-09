Willem II slaagde er zaterdagavond niet in om te winnen van sc Heerenveen. In Tilburg won Heerenveen met 1-2 ondanks dat Willem II na twaalf minuten aan de leiding kwam via Elmo Lieftink. In de slotfase ging de thuisploeg nog voor de gelijkmaker, maar het mocht niet baten, zag ook trainer Erwin van de Looi.

Vervolg: Willem II boekt voldoende progressie volgens trainer

'We hebben er alles aan gedaan wat we konden. We hebben naar vermogen aangevallen, al was het moeilijk om voortdurend druk te zetten’, vertelde Van de Looi na afloop van de website. De trainer ziet dat Willem II progressie boekt.





‘We zijn nu zo'n tweeëneenhalve week bezig met de huidige groep en er is duidelijk sprake van progressie. Daar gaan we dan ook vrolijk mee verder’, aldus Van de Looi. Na zes competitieduels heeft Willem II nu drie punten. Die behaalde het door één zege te boeken op Roda JC Kerkrade (1-3).

