Van der Heijden: 'Het doet veel pijn om thuis te verliezen'

De 0-2 nederlaag tegen NAC Breda kwam ook bij Feyenoord-verdediger Jan-Arie van der Heijden hard aan. Voor Feyenoord was de nederlaag de eerste thuisnederlaag in de Eredivisie sinds 31 januari 2016. Van der Heijden snapte niet dat Feyenoord het zover liet komen tegen NAC.

‘Het doet veel pijn om thuis te verliezen, zeker na een seizoen waarin je kampioen bent geworden en niet één keer in eigen stadion hebt verloren. Ook de afgelopen wedstrijden liep het moeizaam. Het is een harde week voor ons’, zei Van der Heijden op de website van Feyenoord.





De verdediger had ook gezien dat Feyenoord veel balbezit had tegen de promovendus, maar Feyenoord deed er niet veel mee. ‘We waren continu aan de bal, zonder iets te creëren, terwijl NAC juist wel een aantal keren gevaarlijk was. Dat is het verhaal van de wedstrijd. We zullen keihard moeten werken om weer het niveau te bereiken dat we vorig jaar hadden. Als team zullen we moeten opstaan en laten zien dat we het nog steeds kunnen’, aldus Van der Heijden.

