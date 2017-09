Janssen: Dit is wel heel mooi om mee te maken

Vincent Janssen verruilde onlangs Tottenham Hotspur op huurbasis voor de Turkse topclub Fenerbahçe en zit uitstekend in zijn vel. Dit liet de 23-jarige spits zaterdagavond ook zien in de topper tegen Besiktas (2-1 winst). De spits scoorde in de 86ste minuut de 2-0 uit een strafschop.

Het was een heet potje in Istanbul, daar er liefst vijf rode kaarten vielen en elf gele kaarten werden uitgedeeld. Daarnaast werden ook nog twee strafschoppen gegeven. ‘Een gekkenhuis. Hoe zo'n wedstrijd beleefd wordt... dit heb ik nog nooit meegemaakt. Er is een hoop gebeurd in de wedstrijd. Ik denk dat het gewoon de derby's hier zijn. Iedereen legt alles erin. Dit is wel heel mooi om mee te maken’, zei Janssen in gesprek met de NOS.





Beide ploegen stapten met negen man van het veld. Ricardo Quaresma (Besiktas) en Luis Neto (Fenerbahçe) werden al voor de rust weggestuurd en in de slotfase van de wedstrijd kregen Atiba Hutchinson (Besiktas) en Ismail Köybasi (Fenerbahçe) rood. Na afloop kreeg Oguzhan Özyakup (Besiktas) ook nog rood omdat hij protesteerde.





Janssen kwam vorig seizoen bij Tottenham tot 2 goals in 27 competitieduels voor de Engelse topclub. Nu heeft hij er ook al 2 in liggen bij Fenerbahçe, maar dan in drie competitieduels pas. ‘Het is mooi dat ik dan ook nog mag scoren. Het is anders hier. Dat is niet erg, alleen maar mooi. Ik ben blij dat ik hier zit en dat ik dit kan meemaken’, aldus Janssen.

