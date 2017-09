Feyenoord heeft geen last van Milik in duel met Napoli

Napoli-spits Arek Milik komt dinsdag niet in actie in het Champions League-duel met Feyenoord. De Poolse spits, eerder actief voor Ajax, raakte zaterdagavond geblesseerd in het competitieduel met SPAL. De Pool Milik liep een blessure aan zijn rechterknie op.

De 23-jarige aanvaller kwam in het duel met SPAL (2-3) na zeventig minuten in het veld als invaller. Hij verving landgenoot Piotr Zielinkski, maar Milik kwam dus niet ongeschonden uit het duel. Maandag zal Milik een MRI-scan ondergaan zodat duidelijk wordt wat de ernst van de blessure is.





Vorig seizoen stond Milik ook al enige tijd buitenspel door een knieblessure, maar toen had hij last van zijn linkerknie. Toen Milik afwezig was stond onder meer Dries Mertens op. De voormalige AGOVV Apeldoorn, FC Utrecht en PSV-speler scoorde er driftig op los en mede daardoor moest Milik het nadat hij weer fit was het vooral doen met invalbeurten.



Napoli verloor zijn eerste groepswedstrijd in de Champions League overigens met 2-1 van Shakhtar Donetsk. Feyenoord verloor op zijn beurt in eigen huis met 0-4 van Manchester City.

