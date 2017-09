Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst was uiteraard zeer teleurgesteld na de 0-2 nederlaag tegen NAC Breda. De Rotterdammers verloren zaterdagavond van de promovendus en Van Bronckhorst vond het spel van Feyenoord absoluut niet goed.

‘We speelden moeizaam en creëerden niet veel kansen. In de tweede helft gingen we iets meer drukken en dat leverde wat mogelijkheden op de gelijkmaker op’, zei Van Bronckhorst op de website van Feyenoord. Eén kwartier voor tijd miste spits Michiel Kramer ook nog een strafschop. ‘Als die erin gaat, kun je de wedstrijd misschien nog naar je toetrekken, maar helaas. Na de 0-2 weet je dat het klaar is.’





De coach van Feyenoord ging ook in op de instelling van zijn ploeg. ‘We staan er gewoon niet, terwijl je er elke wedstrijd moet staan als je wilt meedoen om de prijzen. Ook tegen NAC moet je honderd procent geven, anders red je het niet. Ik miste de onverzettelijkheid die ons vorig seizoen zo tekende. Toen stonden we er elke wedstrijd als team. Deze nederlaag komt dan ook hard aan bij mij’, aldus Van Bronckhorst.

Van Bronckhorst is boos: Ook tegen NAC moet je honderd procent geven

