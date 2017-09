In het eigen Signal Iduna stadion maakte Dortmund gehakt van Borussia Mönchengladbach, een 6-1 zege stond er na 90 minuten op het bord.

Vervolg: Dortmund loopt warm voor CL duel met Real Madrid en boekt 6-1 winst

Dortmund, dat vol zelfvertrouwen aan het duel begon, heeft de koppositie in de Bundesliga na de 6-1 zege op Borussia Mönchengladbach te pakken. Vanaf de eerste minuut liet Dortmund weten dat er niets te halen viel voor Borussia Mönchengladbach.

Dortmund kende in de 25e minuut de eerste goede kans, maar de Gabonese spits Aubameyang zag zijn inzet gekeerd worden. Even laten was het wederom bijna raak, maar bracht de paal redding voor de bezoekers.

Maar lang hoefde Dortmund niet te wachten op de openingsgoal, spits Aubameyang bracht Phillip in stelling om de 1-0 binnen te volleyen. Tien minuten na de openingstreffer was het opniew raak, een schot van 15 meter door Jeremy Toljan plofte in het doel.

Net voor rust waren de rollen omgedraaid en mocht de spits de 3-0 in een leeg doel tikken. Na rust mocht de spits aanleggen voor een vrije trap, die in eerste instantie op de baal kwamn, maar de rebound was wel raak. Daarna was het binnen enkele minuten al een hattrick voor de Gabonese spits. Een verboorbij dribbeling zorgde ervoor dat Aubameyang vanaf de achterlijn de bal nog binnen moest glijden.

Lars Stindl scoorde nog tegen, maar deze goal was voor de statistieken. Julian Weigl had het slotakkoord, een vrije trap vanuit buiten de 16 meter zorgde voor de eindstand van 6-1 voor Dortmund. De Duitsers lopen dus warm voor het Champions League treffer met Real van aankomende week.

