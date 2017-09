Na afloop van de Turkse topper zal er vooral over de arbitrage worden nagesproken, die zich zaterdag nadrukkelijk liet gelden.

Vervolg: Turkse topper loopt rood aan en wordt gewonnen door Fenerbahce

Een Nederlands getinte Turkse topper resulteerde in vijf rode kaarten en twee Nederlandse doelpunten, eentje van Ryan Babel en aan de andere kant van Vincent Janssen. Voor de regerend landskampioen het eerste verlies van het seizoen, maar het blijft nog wel 2 punten boven Fenerbahce op de ranglijst.

In de 40e minuut werd de eerste rode kaart getrokken, deze was voor Ricardo Quaresma na een charge op Ekici. Daarna was het aan de kant van Fenerbahce toen Neto een doorgebroken speler neerhaalde en ook rood ontving.

De stand was toen al 1-0, waar Negredo in de tweede helft dacht de gelijkmaker te scoren maar werd afgevlagt voor buitenspel (onterecht achteraf). Toch was het Janssen die vanaf de stip de gelijkmaker mocht maken nadat oud PSV-er Hutchinson zijn tweede gele kaart en dus rood kreeg.

Babel mocht de winnende treffer binnenkoppen, nadat Köybasi aan de andere kant ook nog een rode kaart ontving. Na het laatste fluitsignaal viel de bizarste rode kaart, Oguzhan Özyakup protesteerde bij de arbitrage en kreeg ook nog rood.

Turkse topper loopt rood aan en wordt gewonnen door Fenerbahce

Een korte samenvatting: Na afloop van de Turkse topper zal er vooral over de arbitrage worden nagesproken, die zich zaterdag nadrukkelijk liet gelden..