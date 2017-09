Guardiola kritisch na 5-0 zege: Daarna waren we niet goed

Manchester City won zaterdag met grote cijfers van de Engelse nummer laatst Crystal Palace, maar na afloop was City-trainer Josep Guardiola niet helemaal tevreden. City won met 5-0 van Crystal Palace, maar in de eerste helft trof City alleen doel via Leroy Sane in de 44ste minuut.

'We zijn goed begonnen, in de eerste vijf of tien minuten hebben we twee of drie duidelijke kansen gecreëerd, maar daarna waren we niet goed. Je moet de bal het werk laten doen en laten rollen, maar we hebben dat bijna niet gedaan’, zei de manager van de koploper van Engeland tegen Sky Sports. ‘De laatste 10 minuten van de eerste helft begonnen we weer goed te spelen en het hielp ons dat we het eerste doelpunt vlak voor de rust scoorde.’





‘In de tweede helft speelden we op het niveau van de laatste weken’, aldus Guardiola, die ook blij was omdat er weer werd gewonnen in eigen huis. 'Vorig seizoen hadden we veel problemen bij het winnen van thuiswedstrijden. Ook daarom zijn de laatste twee duels belangrijk – winnen met 5-0 van Liverpool en Crystal Palace – voor ons vertrouwen.’



