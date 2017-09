Stijn Schaars helpt Heerenveen voorbij Willem II

sc Heerenveen heeft goede zaken gedaan op bezoek bij Willem II. De club uit Friesland won met 1-2 en is zodoende na zes wedstrijden nog altijd ongeslagen (vier zeges en twee gelijke spelen). Voor sc Heerenveen was Stijn Schaars zeer belangrijk.

Het begin van de wedstrijd was voor Willem II en na twaalf minuten spelen kwam de thuisploeg op 1-0 via Elmo Lieftink, die bij de tweede paal de bal kon binnentikken. Heerenveen drong na die tegengoal flink aan. Het speelde niet echt goed, maar vlak voor de rust kwam het op 1-1. Schaars krulde een vrije trap mooi in de bovenhoek van het doel.





In de tweede helft ging zowel Willem II als Heerenveen voor een tweede treffer. Heerenveen was het uiteindelijk dat scoorde. Na bijna een uur spelen scoorde de Japanner Yuki Kobayashi. Hij schoot uit stand en passeerde Willem II-keeper Timon Wellenreuther. Schaars was de aangever. Willem II ging daarna op jacht naar de 2-2, maar Heerenveen had de zaken achterin aardig voor elkaar.



