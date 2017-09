Analist- en voormalig trainer Aad de Mos vindt de kritiek op Ajax-trainer Marcel Keizer niet helemaal terecht. Wel vindt De Mos dat Keizer het systeem dat hij hanteert bij Ajax wat aan zou moeten passen.

‘Hij is begonnen zoals Peter Bosz is begonnen verleden jaar. Ook met veel verliespunten en zoekende. Op het moment dat de puzzelstukjes in elkaar vallen wordt het voor de trainer ook allemaal makkelijker. De trainer verliest, de spelers winnen. Alles wat negatief is, komt bij hem terecht. Dat is niet terecht’, zei De Mos in gesprek met Telesport.





De analist heeft verder ook gezien dat de prestaties van Ajax nog niet goed zijn dit seizoen. ‘Ajax laat te pas en te onpas punten liggen. Ze spelen ook geen geweldig voetbal. Er is nog veel onduidelijkheid bij dit Ajax’, vervolgde De Mos, die vindt dat het systeem van Ajax aangepast zou moeten worden. ‘Ik denk dat Ajax gebaat zou zijn bij een 3-4-3 opstelling. Daar kun je zowel Huntelaar als Dolberg goed in kwijt en je zijkanten zijn dan goed bezet.’

De Mos pleit voor ander systeem bij Ajax met Huntelaar en Dolberg

