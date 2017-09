Afgelopen week verloor Real Madrid bij Real Betis, waar het zaterdag nipt wist te winnen van Deportivo Alaves.

Vervolg: Real Madrid weet met geluk te winnen op bezoek bij Alaves

Real Madrid kwam wederom niet al te goed voor de dag tegen Deportivo Alaves, maar door twee treffers van Daniel Ceballos hield Real de volle buit van 3 punten over aan het duel met de laagvlieger.

De achterstand op koploper en rivaal FC Barcelona is teruggebracht naar 4 punten, terwijl de Catalaanse grootmacht nog een duel te goed heeft later op de zaterdagavond tegen Girona.

Marcelo was geschorst, terwijl Gareth Bale en Luka Modric rust kregen van Zidane voor het aankomende Champions League duel met Borussia Dortmund van komende week. Ronaldo liet de eerste 45 minuten weinig zien, maar in de tweede helft was de Portugees tweemaal dichtbij een treffer.

Ronaldo was gefrustreerd en ging in duel met Daniel Torres theatraal naar de grond, tot groot ongenoegen van het publiek. Alaves leek in de slotfase nog langszij te komen, maar door goed handeld werk van de goalie van Real Madrid werden de drie punten voor Zidane in de pocket gehouden.

Real Madrid weet met geluk te winnen op bezoek bij Alaves

Een korte samenvatting: Afgelopen week verloor Real Madrid bij Real Betis, waar het zaterdag nipt wist te winnen van Deportivo Alaves..