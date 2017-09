Afgelopen zomer maakte Feyenoord 6 miljoen euro over aan AZ voor de komst van de verdediger Ridgeciano Haps, maar dat had ook gewoon anders kunnen lopen.

Vervolg: Haps koos bewust voor Feyenoord en liet Duitsland en Frankrijk lopen

De 24-jarige Ridgeciano Haps had afgelopen transferzomer naar het buitenland gekund, zo waren Duitse en Franse topclubs in de markt voor de linkerverdediger. Maar Ridgeciano Haps maakte een weloverwogen keus om voor de Nederlandse top te kiezen in plaats van een stap over de grens.

In gesprek met ELF liet de 24-jarige Haps weten: 'Er was ook interesse vanuit Duitsland en Frankrijk, van clubs die dit seizoen in Europa spelen,' die zorgvuldig alle aanbiedingen langs zich neerlegde. 'Ik kwam al vrij snel tot de conclusie dat Feyenoord een mooie vervolgstap is: de landskampioen, spelen in de Champions League en Giovanni van Bronckhorst als mijn trainer.'

Haps wist zich al snel in de basis te spelen bij Feyenoord en hoopt onder Van Bronckhorst nog veel meer te kunnen leren, 'Hij was zelf een linksback van wereldklasse. Hij was tactisch heel sterk en had een geweldig schot en goede pass. Mijn kracht ligt in één-tegen-één-duels. Ik ben iemand die altijd vol gas gaat, zich vastbijt in een tegenstander en een tegenstander kan uitspelen. Daarin kan ik misschien leren doseren. Meer het overzicht en de rust bewaren. Daarin kan de trainer mij adviseren.'

