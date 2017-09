Sánchez legt uit waarom hij weg wilde bij Ajax

Davinson Sánchez vertrok in de laatste transferperiode van Ajax naar Tottenham Hotspur en is erg blij dat hij die stap heeft gemaakt. De 21-jarige Colombiaan verkaste voor zo’n 40 miljoen euro naar Engeland en heeft inmiddels al een basisplek afgedwongen. Sánchez legde in gesprek met The Daily Mail uit waarom hij graag naar Tottenham Hotspur wilde.

‘Mauricio Pochettino (manager van Tottenham, red.) heeft me overgehaald. Ik heb een geweldige tijd gehad bij Ajax, waarin we de Europa League-finale hebben gehaald, maar hij vertelde me dat ik een transfer moest maken om te kunnen groeien. Hij is een geweldige trainer. Om een geweldige trainer te zijn, moet je ook een geweldig persoon zijn. Hij kan dollen met je, maar op het veld wil je voor hem vechten’, zei Sánchez.





Sánchez speelde een jaar voor Ajax, maar had toen ook naar bijvoorbeeld FC Barcelona. De centrumverdediger vond zich echter nog niet klaar voor een stap naar Barcelona en besloot eerst naar Ajax te vertrekken. ‘Iedereen zei tegen me: je moet naar Barcelona. Je bent snel, sterk, technisch. Je bent ervoor geknipt. Maar ik zou daar in eerste instantie in het B-team komen te spelen. Ik wilde op een hoger niveau spelen’, aldus Sánchez.

