De Graafschap-trainer De Jong weer boos: Dramatisch

Het draait bij De Graafschap dit seizoen nog niet zoals trainer Henk de Jong graag zou zien. Vrijdag werd bijvoorbeeld met 0-0 gelijkgespeeld bij FC Volendam en de eerste helft was ‘waardeloos’ volgens de coach van de club uit Doetinchem. De Graafschap staat momenteel zesde in de Jupiler League met negen punten uit zes duels.

In de rust liet De Jong flink van zich horen in de kleedkamer. ‘Het was dramatisch in de eerste helft. Waardeloos. Bar en bar slecht’, zei De Jong tegen Omroep Gelderland. In de laatste twee uitduels met Jong FC Utrecht (1-4 winst na goals in de tweede helft) en Kozakken Boys (verlies na strafschoppen) in de beker was de eerste helft ook al niet goed.





'Die bescheidenheid die er op zit. Waar hebben we het over? Dat moeten we echt van ons afgooien, want we doen ons zelf echt veel te kort. Het signaal wat de supporters gaven 'bloed zweet en tranen' is fantastisch. Klopt helemaal en is terecht. Maar inderdaad, we mochten voor rust van geluk spreken dat we niet achter kwamen’, vervolgde de coach.





In de tweede helft kwam De Graafschap er wel iets beter aan te pas, maar grote kansen kreeg de ploeg niet. 'We hadden wel wat meer de overhand. In de rust hebben we besloten om opportunistischer te gaan spelen. Met meer lange ballen. Twee sterke mannen voorop’, aldus De Jong. 'We hebben vanavond gewoon niet genoeg gebracht. Terwijl er zo veel potentie in zit. Nee, ik weet niet waarom het niet lukt. Verkrampt? Ja misschien, maar we moeten juist met lef spelen. Maar inderdaad, we verliezen ook niet. Dit was de vierde uitwedstrijd die we niet verliezen. Vanaf nu is het alle remmen los, want ik wil niet iedere wedstrijd zo tekeer gaan in de rust.'

