Megacontract Dembélé bij FC Barcelona lekt uit via Football Leaks

Waar afgelopen zomer Ousmane Dembélé het Duitse Borussia Dortmund verruilde voor het Catalaanse FC Barcelona, liggen zijn contractgegevens nu al op straat.

Football Leaks lijkt de gegevens van het contract van Ousmane Dembélé in handen te hebben gekregen, en daar komt naar boven dat FC Barcelona hem vijf keer zoveel betaald als Borussia Dortmund. Waar Ousmane Dembélé in de Bundesliga nog een slordige 2,4 miljoen euro op jaarbasis verdiende, is dat bij de Catalaanse grootmacht gestegen naar een slordige 12 miljoen.

Daarbij komen nog enkele bonussen wanneer FC Barcelona bijvoorbeeld The Treble wint, dan komt er nog eens 3,3 miljoen bovenop. De transfersom van Ousmane Dembélé is neergelegd op 105 miljoen euro, waar FC Barcelona vijf miljoen euro betalen wanneer hij zijn 25ste, 50ste, 75ste en 100ste wedstrijd voor de Catalanen heeft gespeeld.

