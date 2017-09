Dennis Bergkamp zou na de ‘Bosz-affaire’ ook de steun van technisch directeur Marc Overmars flink zijn verloren, dat melden diverse media nu.

Vervolg: Bergkamp weer onderwerp van de dag binnen Ajax

En met de Bosz-affaire wordt oud-coach Peter Bosz genoemd, de Ajax-coach haalde de Europa League finale met stijlvol voetbal en wist de club bijna direct aan de praat te krijgen. Toch lag het vanaf het begin qua communicatie niet helemaal lekker tussen Hendrie Krüzen samen met Peter Bosz tegenover Bergkamp. De twee kampen hadden allebei een andere mening over diverse onderwerpen binnen Ajax. Bergkamp is al vaker in de media bekritiseerd als de oorzaak van vele problemen, de Bosz-affaire staat echter voorop. De coach vertrok namelijk al na één seizoen bij Ajax voor de Duitse club Borussia Dortmund, waar de coach eerste mee staat op dit moment.

Technisch directeur Overmars heeft de situatie grotendeels vanaf de zijlijn gevolgd, aangezien Edwin van der Sar (oud-keeper en directeur Ajax) voornamelijk over Bosz’ aanstelling en contract ging. Van der Sar betreurde de keuze van de succescoach en liet hem gaan. Van der Sar was ook op de hoogte van de interne problemen, echter zou hij er een veel minder groot probleem van hebben gemaakt dan Overmars, waarvan nu zelfs gezegd wordt dat ze op veel meer vlakken het steeds meer oneens aan het worden zijn. Maar zo zijn er ook mensen binnen Ajax die het van trainer tot trainer bekijken, Bergkamp lijkt het namelijk goed te kunnen vinden met de nieuwe coach van Ajax: Marcel Keizer, die zelf nog in de leer is om uiteindelijk te slagen als hoofdcoach. Tevens zou de aanstelling van diezelfde Keizer allemaal door Bergkamp komen, de raad van Ajax had namelijk liever een andere coach genomen.

Bergkamp zelf is duidelijk geweest vanaf het begin, de media heeft het verhaal opgeblazen en het is allemaal gezeur om niets. Toch werd er beweerd dat de relaties tussen de kampen al maanden was bekoeld en het wachten was op een heuse vulkaanuitbarsting. Intern woekert dit dus nog wel even door bij Ajax.

