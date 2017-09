Marcel Keizer, de trainer van Ajax, vraagt om geduld van de Amsterdamse aanhang. De trainer blikt terug naar de onrustige tijd die Ajax heeft moeten doorstaan.

Vervolg: Keizer vraagt om geduld: Het is allemaal niet makkelijk geweest

In het wekelijkse perspraatje liet Keizer weten dat het allemaal nog niet loopt zoals hij wil bij Ajax, waardoor er opnieuw een onrustige voorbereiding komt richting het duel met Vitesse van komende zondag. Keizer legt uit:

'Er is nogal wat gebeurd met onze selectie', blikt de coach terug op het incident van Nouri. 'Het is pas tweeënhalve maand geleden dat we echt in een zware tijd zaten, daar zitten we eigenlijk nog steeds in. De manier van spelen, tegenstanders de wil opleggen, dat is niet het makkelijkste spel. Daar zit nog volop ontwikkeling in.'

'Het kan met momenten nog steeds erg zwaar zijn', ging Keizer verder. 'Gisteren was er weer iets van Appie op tv. Prachtig om hem zo te zien, maar dan weet je ook weer direct hoe zwaar het is. Het is gewoon niet makkelijk. We hebben het nooit als excuus gebruikt, maar de media zijn dan ook wel weer erg snel heel kritisch op een spelersgroep. Dat wij er geen excuus van maken, dat wil niet zeggen dat je er zomaar overheen stapt. We liggen een aantal weekjes achter, ik hoop dat iedereen begrijpt dat dit logisch is.'

Wel merkt Keizer dat Ajax stappen aan het maken is en ziet hij verbetering, 'Nu voelen we ons al beter dan twee maanden geleden. Toen hoorden we het slechtste nieuws wat je kunt krijgen. Twee dagen later speel je alweer een wedstrijd, wetende dat je tien dagen later Champions League speelt. Dat is niet echt normaal. Als je daar een spelersgroep op beoordeelt, dat vind ik nogal wat.'

Keizer vraagt om geduld: Het is allemaal niet makkelijk geweest

Een korte samenvatting: Marcel Keizer, de trainer van Ajax, vraagt om geduld van de Amsterdamse aanhang. De trainer blikt terug naar de onrustige tijd die Ajax heeft moeten doorstaan..