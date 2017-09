Voor Vitesse een Amsterdams weekje, midweeks in de beker tegen Swift en zondagmiddag naar de Johan Cruijff Arena tegen Ajax.

Vervolg: Voorbeschouwing: Ajax - Vitesse (Eredivisie)

De ploeg van Henk Fraser moet zich herstellen van de enorme blunder van afgelopen midweek, tegen de amateurs van Swift ging het in de eerste ronde van het KNVB bekertoernooi onderuit. En dat terwijl Vitesse vorig seizoen de bekerwinnaar was.

Een midweekse afgang, en dan ook nog op bezoek bij Ajax aankomende zondagmiddag. Terwijl het voor de Amsterdammers juist een weekje Den Haag was, vorige week tegen ADO werd onnodig weer 2 punten gemorst na de 1-1 remise. Terwijl er midweeks van de amateurs Scheveningen werd gewonnen in de eerste ronde van de KNVB beker.

Toch blijft het nu na opnieuw puntverlies de vraag hoe Keizer gaat spelen, of met Huntelaar of met Dolberg (die tegen Scheveningen een hattrick produceerde). Deze 11 namen heeft Keizer in zijn hoofd voor het duel tegen Vitesse zondagmiddag: Onana; Veltman, Viergever, de Ligt, Dijks; Van de Beek, Schöne, Ziyech; Kluivert, Dolberg, Younes.

Voor Vitesse is het na een pikzwarte week vol ellende en door de zure appel heenbijten een tijd voor herstel aangebroken. Fraser liet in het midweekse bekerduel tegen Swift basisklanten Tim Matavž, Guram Kashia en Thulani Serero uit de basis, maar tegen Ajax zijn ze alledrie weer terug.

In het 100-jarig bestaan van het bekertoernooi, is het nog nooit voorgekomen dat een Eredivisieclub door een amateurclub in de eerste ronde werd uitgeschakeld. 'Ik ben echt kwaad op het team. Deze wedstrijd hebben we verloren, omdat we niet het maximale hebben gegeven,' aldus een woedende Fraser. Fraser, die Vitesse naar een hoger niveau wil brengen, heeft dus nog genoeg werk aan de winkel.

'Voor mij is de wedstrijd een teken dat ze nog niets te zoeken hebben bij een grote club en blij mogen zijn dat ze bij Vitesse spelen.'

Vitesse krijgt een loodzware week voor de boeg, eerst zondag het duel met Ajax, daarna het Europa League duel met het Franse OSC Nice en dan volgend weekend het Eredivisieduel tegen FC Utrecht. Zaak voor de zwartgele om deze week niet nog verder te zakken. Met deze 11 namen komt Fraser voor de dag tegen Ajax: Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Büttner; Bruns, Serero, Foor; Rashica, Matavž, Linssen.

Voorbeschouwing: Ajax - Vitesse (Eredivisie)

Een korte samenvatting: Voor Vitesse een Amsterdams weekje, midweeks in de beker tegen Swift en zondagmiddag naar de Johan Cruijff Arena tegen Ajax..