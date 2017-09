Voorbeschouwing: Feyenoord - NAC (Eredivisie)

Voor de Rotterdammers een druk programma, midweeks de beker en afgelopen week de wedstrijd tegen PSV. Aankomende zaterdag wacht het NAC uit Breda alweer.

Voor Feyenoord is NAC het tussendoortje op weg naar het Champions League duel tegen Napoli van aankomende week, een overwinning op NAC zou het zelfvertrouwen doen toenemen bij de Rotterdammers.

Vorige week delfde de Rotterdammers nog het onderspit tegen PSV in het Philips Stadion, terwijl het midweeks in de eerste ronde van de KNVB beker wel wist te winnen bij ADO Den Haag (0-2 red.). Het spel van de Rotterdammers was niet overtuigend, maar de winst telt.

Gio was niet tevreden over het vertoonde spel, maar zag zijn ploeg wel winnen. 'Ik heb hem ook nooit geknepen of we zouden winnen, we zijn door in de beker daar gaat het om’, aldus Van Bronckhorst, die na de nederlagen tegen Manchester City en PSV eindelijk weer tevreden kon zijn. ‘Na twee nederlagen wilden we weer eens winnen, dat is gelukt.'

De oefenmeester van de kampioen weet dat het de komende weken beter zal moeten, waar Vilhena als Boëtius weer speelminuten gaan maken. Voor de rest hoeft de oefenmeester niet veel te veranderen, wat dit de logische vermoedelijke opstelling geeft: Jones; Diks, Botteghin, Van der Heijden, Haps; El Ahmadi, Amrabat, Vilhena; Toornstra, Kramer, Boëtius.

Voor NAC was het midweeks wel een ellende, de ploeg moest naar Groesbeek waar het door Achilles uit de beker werd geknikkert. Wel werd er vorig weekend met 2-1 gewonnen van FC Groningen, waar Wreven nog het een en ander zal moeten bijschroeven bij NAC.

De nederlaag kwam hard aan bij Wreven, die het niet eens terecht vond. 'Ik ben ongelooflijk ontgoocheld. Hier zijn geen woorden voor. Dat je wordt uitgeschakeld door een amateurclub als Eredivisie-club en dat je vier goals tegen krijgt is te zot voor woorden’, vertelde Vreven. De NAC-coach vond de uitschakeling niet eens onterecht: ‘Als je denkt je te plaatsen door op 85 procent te spelen, word je er gewoon terecht uitgeflikkerd.'

Nu moet de ploeg weer de rug rechten en het landskampioen Feyenoord moeilijk gaan maken in de Kuip. Met deze 11 gaat NAC de strijd aan: Birighitti; Verschueren, Koch, Marí, Angeliño; Mets, El Allouchi; Vloet; Agyepong, Ambrose, García.

