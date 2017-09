Trainer Fraser van Vitesse zal de komende tijd zijn woede onder controle moeten houden wanneer men begint over Swift.

Vervolg: Henk Fraser moet woede omtrent bekeruitschakeling inhouden

De bekerhouder van vorig seizoen kwam in de eerste ronde van dit seizoen voor een pijnlijke avond te staan, de amateurs van Swift wisten Vitesse vanaf de stip uit te schakelen.

Fraser zelf maakte de pijnlijke avond niet zelf mee, de trainer zat ziek thuis. Maar terug op het trainingsveld sprak hij de gehavende groep aan. 'Ik heb vandaag tegen de jongens gezegd dat je sommige dingen niet goed kan maken', begint de coach bij FOX Sports. 'Iets waar je totaal geen rekening mee hebt gehouden, is de bekeruitschakeling. Maar we moeten duidelijk verder.'

'Je moet niet op basis van één wedstrijd alles weggooien,' gaat Fraser verder. De oefenmeester van Vitesse moet zijn woede de baas blijven, ''Ik moet moeite doen om te verbergen dat ik woest ben om deze uitslag. We moeten beseffen dat we de aankomende weken een paar hele belangrijke wedstrijden voor de boeg hebben.'

Voor Vitesse komen er lastige weken aan, met het duel tegen Ajax van komend weekend, het midweekse duels tegen Nice en dan nog het competitieduel tegen FC Utrecht. 'Als Ajax, Nice en Utrecht de boys niet kan motiveren, moeten we na gaan denken over een aantal zaken', is Fraser stellig. 'Maar we hebben een hele goede groep en we staan meer dan ooit met beide benen op de grond.'

