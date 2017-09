Wooter: Er komt een hele goede jeugdlichting aan bij Ajax

Nordin Wooter, de trainer van Ajax onder 16, voorziet een roodkleurige toekomst voor de Amsterdammers.

Nordin Wooter staat momenteel aan de leiding bij Ajax onder 16 en spreekt in gesprek met Ajax Life over de beste lichting die hij in jaren heeft gezien. Daar waar Ajax al miljoenen in de jeugdopleiding pompte, begint dat zijn vruchten af te werpen volgens Wooter.

'“In de voorbereiding wonnen we met grote cijfers van Duisburg, Arsenal en Hamburger SV. Op een gegeven moment zeiden we tegen elkaar: "Dit is gewoon een toplichting, we moeten ze verder uitdagen." Daarop hebben we besloten enkele spelers door te schuiven.'

Wel verloor Ajax onder 16 van de leeftijdsgenoten in de beker tegen rivaal Feyenoord, 'Natuurlijk willen we alles winnen, maar dat gaat de jongens iets te makkelijk af. Daarom is het goed dat ze ook eens tegen een achterstand aankijken. Dat ze weerstand hebben. Dat levert een bepaalde stress op die ze over het algemeen niet gewend zijn.'

