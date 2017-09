PSV kende donderdagavond geen probleem met hoofdklasser Putten, een 0-4 zege volstond om verder te bekeren in het KNVB toernooi.

Vervolg: Maher, Luckassen en Lammers zorgen voor kwartetgoals tegen Putten

Cocu had zijn basisopstelling op enkele plaatsen gewijzigd, zo kreeg Adam Maher de voorkeur boven Van Ginkel. De middenvelder betaalde het vertrouwen van de coach direct terug door vanaf 25 meter uit te halen in de 5e minuut en PSV al vroeg op voorsprong te zetten.

Opnieuw PSV dat vroeg op voorsprong kwam, net als jl weekend in de topper tegen Feyenoord. Maar daar bleef het bij tot het rustsignaal. Na de thee was het PSV-er Luckassen die op aangever van Maher de 0-2 binnen kon koppen, waarna de middenvelder zelf weer goed was voor de derde Eindhovense treffer.

Ook in de laatste treffer had Maher een aandeel, zijn pass op Gudmundsson kwam terecht bij Sam Lammers, de spits wist wel raad met de kans en zette de 0-4 eindstand op het bord.

Door de 0-4 zege heeft PSV de volgende ronde in het KNVB bekertoernooi gehaald, hiervoor zal donderdagavond laat nog worden geloot.

Maher, Luckassen en Lammers zorgen voor kwartetgoals tegen Putten

Een korte samenvatting: PSV kende donderdagavond geen probleem met hoofdklasser Putten, een 0-4 zege volstond om verder te bekeren in het KNVB toernooi..