UEFA bevestigd opzet en regelgeving Nations League

De regelgeving en de nieuwe opzet van de Nations League wordt donderdagavond door de UEFA bevestigd.

Vanaf begin september 2018 zal de Nations League kleur gaan krijgen, wat in de plaats zal komen van de meeste oefeninterlands. Ook kunnen er hiermee tickets worden verdiend voor het EK van 2020.

Alle 55 landen die aangesloten zijn bij de UEFA zullen hieraan deelnemen, waarin zij worden verdeeld over 4 nations. Deze verdeling zal gaan aan de hand van de FIFA ranking.

Een virtuele indeling zou er als volgt uitzien:

Divisie C Slovenië, Albanië, Montenegro, Servië, Schotland, Tsjechië, Roemenië, Griekenland, Bulgarije, Israel, Noorwegen, Cyprus, Finland, Estland en Azerbeidzjan

Divisie D

Litouwen, Wit-Rusland, Georgië, Armenië, Macedonië, Faeröer, Luxemburg, Letland, Moldavië, Kazachstan, Liechtenstein, Andorra, Malta, Kosovo, San Marino en Gibraltar

Deze vier divisies worden dan opnieuw ingedeeld in vier groepen, waar in januari 2018 voor geloot zal worden.

Alleen de hoogstgeplaatste teams van de vier groepen in Divisie A belanden in de eindronde. Deze wordt in de zomer van 2019 afgewerkt en bestaat uit twee halve finales, een troostfinale en de finale, precies het format van de eerste EK's, die tussen 1960 en 1980. lagere divisies wordt gestreden om promotie en degradatie.