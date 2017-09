PSG komt na penalty-incident met vaste nemer

Afgelopen zondag kregen Cavani en Neymar het met elkaar aan de stok, de twee Internationals ruzieden wat af over een te nemen strafschop.

De ruzie werd gewonnen door Cavani, die uiteindelijk faalde vanaf 11 meter. Na afloop van het duel ging het over het incident vanaf de stip in plaats van de winst van PSG.

In aanloop naar het duel met Montpellier van aankomend weekend, liet Unai Emery weten: 'Er zijn twee spelers bij ons in staat om strafschoppen te nemen: Cavani en Neymar.'

'Vanaf nu hebben we een eerste en een tweede keuze. Ik zal hen laten weten wat de hiërarchie is. Maar het gaat vooral om het nemen van verantwoordelijkheid. Een 3-0 voorsprong is anders dan een 0-0 stand.' Om welke namen het ging werd niet bekend gemaakt.

