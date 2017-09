Afgelopen zomer werd de Gabonese spits nog in verband gebracht met een eventuele overstap naar het Spaanse Real Madrid, maar Pierre-Emerick Aubameyang wil er nu niets meer van weten.

Vervolg: Aubameyang: Real Madrid wilde me niet, het was ook geen droom

De 28-jarige aanvaller van Borussia Dortmund dacht jl augustus nog na over een vertrek naar Madrid, maar wil zich nu volledig focussen op Borussia Dortmund. 'De club en de fans zijn fantastisch, maar ik heb het gevoel dat ik moet vertrekken, als ik wil doorgroeien. Die vraag blijft me bezighouden.'

Ook een stap naar China zat erin, maar dat kon de spits absoluut niet serieus nemen. 'Het was een gebrek aan professionaliteit. Het schriftelijk aanbod liep vertraging op. Het was een ramp.'

Over de interesse van AS Monaco weet de spits echter niets af laat hij weten in gesprek met het RMC. 'Ik heb er niks over gehoord. Wat ik zeker weet is dat ik begin juni een ontmoeting had met Nasser Al-Khelaïfi (eigenaar Paris Saint-Germain). Het was voor de komst van Antero Henrique (technisch directeur van PSG, red.). En toen hij kwam besloten ze dat ze mij niet zouden nemen.'

Dat Aubameyang in het verleden de wens uitsprak ooit nog voor Real Madrid uit te komen, lijkt nu echt verleden tijd. 'Ik heb geen droom. Ik zal niet meer praten over Real Madrid. Ze willen me niet. Dat is geen probleem. Ik ga door. Ik zit goed in Dortmund. Ik heb het gevoel dat de clubs niet te ver wilden gaan voor mij. Ik ben gefrustreerd. We hadden een akkoord met Borussia dat ik kon vertrekken. Dat is niet gebeurd en het is een teleurstelling, maar ik ben ook blij dat ik gebleven ben.'

Aubameyang: Real Madrid wilde me niet, het was ook geen droom

Een korte samenvatting: Afgelopen zomer werd de Gabonese spits nog in verband gebracht met een eventuele overstap naar het Spaanse Real Madrid, maar Pierre-Emerick Aubameyang wil er nu niets meer van weten..