PEC Zwolle-trainer: Je verliest misschien twee jongens

PEC Zwolle wist donderdag gemakkelijk De Meern opzij te zetten in de eerste ronde van de KNVB-Beker. De Zwollenaren wonnen met 0-5, maar trainer John van ’t Schip maakte zich na afloop toch zorgen. Dit omdat de trainer twee spelers zag uitvallen.

‘0-5 is een goede uitslag, maar je verliest misschien twee jongens’, aldus Van ’t Schip, die daarmee doelde op het uitvallen van Younes Namli en Philippe Sandler. Beide basisspelers moesten het veld al in de eerste helft verlaten. ‘Misschien hebben ze het wel op tijd aangevoeld en valt het mee. Ik kan nu nog niet zeggen wat de prognose is. Als het verkramping is, zou het ook zomaar kunnen dat ze morgen alweer kunnen trainen’, zei de trainer tegen RTV Oost.





Van ’t Schip was verder blij met de ruime zege. ‘Ik heb de jongens nog gewaarschuwd naar aanleiding van de verrassende uitslagen op andere velden. Wat dan fijn is, is dat je snel scoort. Daardoor zijn we amper in de problemen gekomen, en hebben we krachten kunnen sparen’, aldus de coach van PEC Zwolle.

