PEC Zwolle heeft eenvoudig de volgende ronde in de KNVB beker geboekt, op De Meern was het binnen 45 minuten al beslist.

Vervolg: PEC Zwolle boekt overtuigende bekerzege op de Meern

PEC Zwolle heeft een overtuigende 0-5 zege geboekt op De Meern in de KNVB beker, hierdoor bekeren de blauwwitte rustig verder. Na 11 minuten was het Stef Nijland die de score mocht openen. Na 20 minuten was het een wipbal van Namli die de 0-2 op het bord zette.

Vanaf de stip was het erna Parzyszek die de 0-3 op het bord mocht zetten, en dat allemaal voor het rustsignaal. Een flinke domper voor de Zwollenaren waren de blessures van Philippe Sandler en Namli, die al voor het rustsignaal moesten afhaken.

Na rust liep PEC uit naar een 0-5 overwinning, in de 67e minuut was het Wouter Marinus met de 0-4 en mocht Youness Mokhtar opnieuw vanaf de stip aanleggen voor het slotakkoord.

