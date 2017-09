Keizer: Vechtlust Dolberg komt dit seizoen nog ten goede

Ajacied Kasper Dolberg steekt momenteel niet in de beste vorm, maar in het bekerduel tegen Scheveningen mocht hij een hattrick op zijn naam zetten.

Dolberg kwam tot op heden in de Eredivisie nog niet tot scoren, de hattrick tegen Scheveningen in het bekerduel maakt de Deen dan ook direct weer losser. Trainer Marcel Keizer is maar wat blij met de vechtlust van de Deen liet hij na afloop weten in gesprek met FOX Sports.

'Hij weet ook dat hij vorig jaar een paar maandjes heeft gehad waarin het niet helemaal lekker ging. Daar is hij ook weer uitgekomen.' Keizer merkt ook dat de Deen moet vechten om de goede vorm weer terug te kunnen krijgen, 'Maar het is wel goed dát hij aan het vechten is. Als hij zich erbij neer zou leggen, zou het vervelend worden. Maar dat doet hij zeker niet. Hij is aan het vechten en dan hebben we er misschien over een week of over twee weken weer heel veel plezier van.'

Dolberg werkt nauw samen met Dennis Bergkamp, waar Keizer dan ook het volste vertrouwen in heeft. 'Dat is voor ons natuurlijk heerlijk. Een oud-topspeler met een toekomstig topspeler is natuurlijk fantastisch samen.'

