Erelid en oud voetballer van Ajax Sjaak Swart spreekt zich opnieuw negatief uit over zijn club, de gang van zaken is volgens Swart niet om over naar huis te schrijven.

Vervolg: Sjaak Swart ontevreden over gang van zaken binnen Ajax

Swart pleit dan ook voor een ander beleid binnen de club, die Ajax in de voorrondes van de Europa League al Europees voetbal zag mislopen. Daarbij komt ook nog eens het puntverlies in de Eredivisie (2x) tot op heden wat allemaal bijdraagt aan de malaise binnen de club.

'In onze tijd hadden wij zeven, acht Amsterdammers in het elftal. Lekkere brutale gasten die zelfverzekerd waren en die de tegenstanders konden intimideren met voetbal. Die tegenstanders stonden in de bus al met 1-0 achter, dat hebben ze me vaak verteld. Dat mis ik bij het huidige Ajax,' tekent VI op uit de mond van Swart.

Volgens Swart had Ajax meer spelers moeten halen met Europese routine en achterban, 'Daar is tot op heden niet op ingekocht. We hebben wel één goeie erbij gehad, Davinson Sánchez. Die stond als een huis, maar die heb je ook weer verkocht nu. Maar als er een speler uit het buitenland wordt gehaald, moet die ook echt gewogen worden en duidelijk beter zijn dan degenen die er al staan. En dat gebeurt niet altijd.'

