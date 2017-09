Recordomzet voor Man. United, schuld slinkt met 44 miljoen

Niet alleen sportief ging het het Engelse Manchester United afgelopen jaar voor de wind, ook financieel gezien heeft de club het goed voor elkaar.

Afgelopen seizoen wist het Engelse Manchester United onder leiding van Jose Mourinho de Europa League te winnen. In de finale werd Ajax verslagen, waardoor The Red Devils dit seizoen automatisch uitkomen in de Champions League.

Dit sportief succes heeft ook financieel zijn positieve kanten, zo laat de club donderdag weten via de officiele kanalen. Het bedrag van ruim 658 miljoen euro werd afgelopen seizoen aan winst binnengeharkt, hiermee heeft de club een winst geboekt van 44 miljoen euro.

De schuldenpost wordt zo onder Mourinho teruggebracht naar 241 miljoen euro. Vice voorzitter Ed Woodward liet direct weten dat het sportief en financieel een erg goed seizoen is geweest voor de club uit Manchester.

'We hebben een succesvol jaar achter de rug met in totaal drie prijzen en de terugkeer van Champions League-voetbal. We boekten een recordomzet van meer dan 658 miljoen euro en ook een record aangaande EBITDA van 225 miljoen euro (Earnings before interest, tax, depreciation en amortization, inkomsten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen en goodwill, red.). We zijn ook blij met de investeringen in de selectie en kijken uit naar een geweldig seizoen,' wordt er geciteerd uit de mond van Woodward.

