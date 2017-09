Het populaire voetbalspel FIFA 18 komt volgende week uit, maar de Ajax-spelers maakten alvast in 'real life' kennis met het spel. Bij het spel moet je normaal gesproken even wachten tot een wedstrijd is geladen en in die tussentijd kon je enkele 'skill games' spelen om bijvoorbeeld vrije trappen te oefenen. Ajax-spelers mochten dit deze week in het echt proberen.

Vervolg: VIDEO: Ajax-spelers lachen teamgenoot Dijks uit

Ajax-linksback Mitchell Dijks mocht het ook proberen, maar het ging niet helemaal zoals hij gehoopt had. Vooral bij de tweede oefening lachten zijn medespelers hem uit vanwege een slecht geschoten bal. Zie de video hieronder voor de beelden.

VIDEO: Ajax-spelers lachen teamgenoot Dijks uit

Een korte samenvatting: Het populaire voetbalspel FIFA 18 komt volgende week uit, maar de Ajax-spelers maakten alvast in 'real life' kennis met het spel. Bij het spel moet je normaal gesproken even wachten tot een wedstrijd is geladen en in die tussentijd kon je enkele 'skill games' spelen om bijvoorbeeld vrije trappen te oefenen. Ajax-spelers mochten dit deze week in het echt proberen..