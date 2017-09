Vitesse blameerde zich door zich in de eerste ronde van de KNVB Beker te laten uitschakelen door het Amsterdamse AVV Swift, dat op het vijfde niveau van Nederland uitkomt. De amateurs waren na strafschoppen (5-3) te sterk voor de bekerwinnaar van vorig seizoen en Edward Sturing, de assistent-trainer van Vitesse, schaamde zich kapot na afloop.

Vervolg: Vitesse blameert zich: Een schandalige vertoning

Sturing nam in Amsterdam de taken over van hoofdtrainer Henk Fräser, die ziek is. Sturing ergerde zich kapot aan Vitesse. ‘Het was een schandalige vertoning, een blamage. Swift heeft het prima gedaan, maar wij hebben in de uitvoering niet gebracht wat we van plan waren en dan zie je zo'n wedstrijd uit je handen glippen. Je schaamt je kapot’, zei hij in gesprek met de NOS.





De trainer had wel een verklaring voor de uitschakeling. ‘Tja, het is onderschatting. Ze spelen toch vier niveaus lager. Maar wat het ook is, het blijft schandalig dat je er tegen zo'n elftal uit vliegt. En niks ten nadele van Swift hoor, we hebben dik verdiend verloren’, aldus Sturing, die nu aan Fräser moet gaan uitleggen wat er fout ging. ‘Ja, hij was al ziek, maar nu helemaal, denk ik. Hij zal er in ieder geval niet beter van worden.’

Vitesse blameert zich: Een schandalige vertoning

Een korte samenvatting: Vitesse blameerde zich door zich in de eerste ronde van de KNVB Beker te laten uitschakelen door het Amsterdamse AVV Swift, dat op het vijfde niveau van Nederland uitkomt. De amateurs waren na strafschoppen (5-3) te sterk voor de bekerwinnaar van vorig seizoen en Edward Sturing, de assistent-trainer van Vitesse, schaamde zich kapot na afloop..