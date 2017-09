Cocu ziet bekerduel met Putten als serieuze opmaat naar competitie

SDC Putten is donderdag voor PSV de tegenstander in het bekertoernooi, voor Cocu reden genoeg om het duel serieus te nemen.

PSV trainer Cocu zet nieuwkomer Room niet onder de lat, waardoor Zoet zich opnieuw moet laten zien donderdagavond. 'Eloy is pas net bij ons en ik vind dat een keeper echt op de deur moet kloppen, dan kan de situatie veranderen,' laat oefenmeester Cocu weten. Voor de rest zullen er wel een aantal wijzigingen plaatsvinden in het basiselftal van de Eindhovenaren.

PSV gooide woensdag opnieuw de deuren dicht van het trainingscomplex, een teken dat het bekertoernooi wel degelijk serieus wordt genomen. 'We moeten ons gewoon plaatsen voor de volgende ronde.'

'We zijn de laatste jaren veel te vroeg uitgeschakeld in het bekertoernooi (PSV won de Dennenappel vanaf 1990 nog maar drie keer). Dat leeft ook bij de spelers, we willen meedoen om die prijs. Toch worden dit soort wedstrijden wel eens onderschat in Nederland. Voor een amateurspeler is het vaak de eerste en enige keer dat hij tegen een topclub speelt. Dat zorgt voor iets extra’s. Winnen is soms lastiger dan mensen denken.'

Cocu krijgt de laatste weken weer de nodige kritiek over zich heen, maar wist vorige week tegen Feyenoord met 1-0 te winnen, waardoor de oefenmeester weer even lucht heeft.

Oud voorzitter Van Raaij liet weten: 'Maar er was helemaal geen team tegen Heerenveen, Daar heb ik me nog het meest aan gestoord. Het waren elf afzonderlijke poppetjes in het veld die niet deden wat je van ze mag verwachten. Dit was niet de eerste keer, want ik heb dit ook al geconstateerd tegen NK Osijek, AZ en Roda JC Kerkrade. Het wordt a hell of a job het tij te keren. Als PSV zo speelt als tegen Heerenveen verliest het nog van iedere tegenstander.'

Vanaf dinsdag trainde PSV weer in herstel, waar Van Ginkel ook baalde van de nederlaag tegen SC Heerenveen. 'Ik verwijt mezelf wel dat ik het in het veld tegen Heerenveen niet goed heb neer kunnen zetten. Dat is namelijk ook een taak van mij. Het wordt van mij verwacht en daar loop ik niet voor weg. Ik moet erin groeien en zie het als een mooi leerproces.'

Maar tegen Feyenoord zagen we opnieuw twee gezichten van PSV, waar Cocu alleen te spreken was over de eerste helft. 'We hebben twee gezichten laten zien, onze tweede helft sloeg helemaal nergens op en we hebben nog een lange weg te gaan.'

'Over de eerste helft was ik zeer tevreden, maar over de tweede ben ik erg boos geworden. We hebben er op maandag stevig over gesproken en we hebben er vervolgens ook nog op getraind. Je kunt iets wel benoemen, maar je moet het ook vertalen naar het veld. Dat hebben we met acht tegen negen gedaan. In balbezit kwamen we die tweede helft te kort. Vooral in balbezit moet het echt beter. Daar moeten sommige spelers het voortouw in gaan nemen.'

Het bekerduel met Putten moet de opmaat worden naar het uitduel met FC Utrecht van komende zondag.

