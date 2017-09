Vitesse heeft zichzelf keihard voor gek gezet, een stunt van de buitencategorie in de KNVB beker.

Bekerwinnaar Vitesse heeft zichzelf absoluut geen goede dienst bewezen, de bekerhouder van afgelopen seizoen is gigantisch op haar bek gegaan tegen Swift (hoofdklasser). Na 120 minuten was er door beide partijen niet gescoord, waarna Swift de strafschoppen beter wist te nemen.

Afgelopen weekend speelde Vitesse met 1-1 gelijk tegen nieuwkomer VVV Venlo uit de Jupiler League, waar Henk Fraser zijn basisopstelling op drie plaatsen wijzigde voor het bekerduel tegen Swift.

Op Sportpark Olympiaplein in Amsterdam Oud-Zuid zette Vitesse zichzelf historisch voor schut door nu al uit het bekertoernooi geknikkerd te worden. Aan de kant van Vitesse was het vooral Milot Rashica die voor het gevaar zorgde, waar ook Luc Castaignos (vervanger Matavz) voor genoeg gevaar zorgde, maar doelpunten vielen er niet.

Swift vierde de 0-0 ruststand al als overwinning, wat in de tweede helft dus per 10 minuten grotere gekte losmaakte. Vitesse kreeg in de tweede helft vrij weinig mogelijkheden, ook in de verlenging lukte het de bekerwinnaar niet om tot scoren te komen. Strafschoppen moesten uitkomst bieden.

In de strafschoppenreeks begon Vitesse, waar Alexander Büttner de eerste pingel direct niet verzilverde. Die misser was al fataal, want Swift wist wel raad met het buitenkansje en bekert verder.

Bekerhouder Vitesse zet zichzelf gigantisch voor schut tegen hoofdklasser Swift

