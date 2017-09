Huntelaar haat kunstgras en laakt instelling KNVB

Woensdagavond treft Ajax het ADO uit Den Haag, waar de Amsterdammers opnieuw het kunstgras treffen. Klaas Jan Huntelaar heeft er een schijthekel aan en steekt dat niet onder stoelen of banken.

In gesprek met VI laat de aanvaller van Ajax weten: 'Dat kunstgras is verschrikkelijk, waardeloos en je reinste competitievervalsing. De bal stuitert anders, krijgt een ander effect mee, het is gewoon een ander soort voetbal. Jaren geleden dachten bepaalde mensen en clubs dat het de toekomst zou hebben, maar we kunnen toch met z’n allen concluderen dat dit onzin is.'

Waarom de KNVB niet gewoon ingrijpt is een groot vraagteken bij Huntelaar, 'Waar wacht je op? Jullie zijn de voetbalbond. Dat de KNVB niet optreedt, vind ik ongelofelijk. Toon eens gezag en leiderschap, dit kan toch niet langer?! Als er geen eenduidige regel voor ondergrond bestaat, kunnen we net zo goed ook op gravel of zand gaan spelen.'

In Duitsland kan dit gewoon niet vervolgt de aanvaller, 'Daar bepaalt de bond de regels en moet iedereen ze volgen. Hier gebeurt er niets. En intussen is er een competitie gaande zonder gelijke componenten.'

