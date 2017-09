De huidige bondscoach van Oranje wil na het WK (mocht dat worden gehaald) niet aanblijven bij de KNVB. Een opvolger heeft de Kleine Generaal zelf al aangewezen.

Advocaat heeft nog twee duels als bondscoach van Oranje, mocht hij het WK bereiken met het Nederlands Elftal zal dat zijn laatste klusje worden. Mocht Oranje het WK niet behalen, dan houdt het voor Advocaat na komende maand op bij de KNVB. 'En lukt dat niet, dan houdt het voor mij op.'

Een eventuele opvolger wijst de Kleine Generaal zelf al tijdig aan, 'Ik wil niet over mijn graf heen regeren, maar Ruud Gullit zou daarna een uitstekende bondscoach kunnen zijn.' Advocaat vindt ook dat Ruud Gullit aardig wordt onderschat in Nederland. 'Nederland vergeet echt wat voor een grootheid Gullit is. Na afloop van Frankrijk liepen al die Franse spelers als eerste naar Ruud. Als je toch zo'n ambassadeur in huis hebt, profiteer er dan van, zou ik denken.'

Advocaat ziet in Ruud Gullit perfecte opvolger bondscoachschap

