RKC Waalwijk heeft in de eerste ronde van de KBVB-Beker voor een flinke verrassing gezorgd. De nummer negentien van de Jupiler League versloeg namelijk in eigen huis Sparta Rotterdam, de nummer twaalf van de Eredivisie. RKC Waalwijk won door een goal van Dylan Seys met 1-0.

Vervolg: Sparta blameert zich en laat zich uitschakelen door RKC

Sparta begon aardig aan het duel en spits Ragnar Ache was vooral gevaarlijk in de beginfase. Zo moest onder meer RKC-speler Gigli Ndefe de bal wegwerken nadat Craig Goodwin voorzette. Ache kon zodoende de lage voorzet net niet binnen tikken. Na een halfuur kon Ache vrij inkoppen, maar zijn bal miste kracht waardoor RKC-keeper Etienne Vaessen kon redden. Robert Mühren kreeg echter de grootste kans namens Sparta voor de rust. Mühren probeerde Vaessen te verschalken met een stiftje, maar Vaessen kon nog redding brengen.





RKC probeerde het ook, maar kreeg geen hele grote kansen. Dit veranderde na het inbrengen van Seys, die na een uur spelen in het veld kwam. Nadat hij amper in het veld stond, scoorde de Belgische aanvaller al. Hij schoot raak in de verre hoek uit een voorzet, mede door een misser van Sparta-verdediger Jeffrey Chabot in het eigen zestienmetergebied. Sparta-doelman Roy Kortsmit was kansloos. RKC ging daarna door, maar Sparta ging met invallers Thomas Verhaar en Deroy Duarte voor een slotoffensief.





Sparta-verdediger Nicholas Marfelt was bijna trefzeker met een poging in de verre bovenhoek, maar RKC-speler Ingo van Weert kon de nog verslagen Vaessen te hulp schieten. In de blessuretijd ging Sparta vol voor de gelijkmaker, maar RKC hield stand. Hierdoor schakelde RKC de verrassing van het bekertoernooi van het seizoen 2016/2017 uit. Toen haalde Sparta nog de halve finales.

Sparta blameert zich en laat zich uitschakelen door RKC

Een korte samenvatting: RKC Waalwijk heeft in de eerste ronde van de KBVB-Beker voor een flinke verrassing gezorgd. De nummer negentien van de Jupiler League versloeg namelijk in eigen huis Sparta Rotterdam, de nummer twaalf van de Eredivisie. RKC Waalwijk won door een goal van Dylan Seys met 1-0..