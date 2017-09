Dat PSG afgelopen weekend alweer de zesde zege kon boeken in de Franse Ligue1 boeide niemand na afloop, het ging vooral om de ruzie tussen Neymar en Cavani.

Vervolg: Neymar wil Cavani weghebben bij PSG en heeft steun van teamgenoten

Na afloop van de zege ging het vooral over het voorval tussen Neymar en Cavani, beide heren maakten ruzie over een te nemen strafschop. Nieuwkomer Neymar irriteerde zich dermate aan Cavani, dat de Braziliaanse aanvaller achter de schermen nu al aanstuurt op een vertrek van de Uruguayaan.

De 25-jarige Neymar heeft de eigenaar van PSG nu al verteld dat de samenwerking met Cavani niet te doen is en stuurt nu al aan op een vertrek. 'Het ideale scenario zou zijn dat hij in de winterstop al vertrokken is, maar omdat hij al in de Champions League heeft gespeeld, is de kans op een verkoop sterk geslonken.'

Het einde van het tijdperk Cavani lijkt inderdaad aanstaande, want ook teamgenoten van Neymar lijken de steun uit te spreken in de Braziliaan. Ook de band met Mbappé lijkt nu al goed te zijn, waardoor Cavani dus moet vrezen voor een vertrek bij PSG.

'Al-Khelaifi weet dat hij moet handelen voordat de storm een tsunami wordt. Hij moet een kant kiezen en dat wordt natuurlijk die van Neymar.' Cavani wordt gelinkt aan een overgang naar Atletico Madrid, maar ook de Engelse Premier League wordt genoemd.

Neymar wil Cavani weghebben bij PSG en heeft steun van teamgenoten

Een korte samenvatting: Dat PSG afgelopen weekend alweer de zesde zege kon boeken in de Franse Ligue1 boeide niemand na afloop, het ging vooral om de ruzie tussen Neymar en Cavani..