De verdediger van Sporting Kansas City had afgelopen jaar al naar PSV gekund, maar toen kwam Zinchenko over van het Engelse Manchester City. Palmer-Brown koos afgelopen zomer voor een avontuur bij het Engelse Manchester City, maar komt niet in aanmerking voor een werkvergunning.

Hierdoor lijkt het voor PSV komende winterperiode een optie op Palmer Brown op huurcontractie te halen. 'In augustus hebben wij contact gehad met de zaakwaarnemer van Palmer-Brown over een transfer in de winter, maar inmiddels heeft hij getekend bij Manchester City,' aldus Technisch manager Marcel Brands in gesprek met VI.

PSV ziet heil in huurcontructie Palmer Brown van Kansas City

